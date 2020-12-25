В Украине отмечают Рождество по Григорианскому календарю

В Украине в пятницу, 25 декабря, отмечают Рождество Христово по Григорианскому календарю.

Рождество - один из крупнейших и самых торжественных христианских праздников. Для католиков оно является главным праздником в году.





Празднование Рождества в разные даты связано не с принадлежностью к той или иной христианской конфессии, а исключительно с разницей календарей, которыми пользуются церкви.





В XVI веке на смену Юлианскому календарю пришел более точный григорианский календарь. Впоследствии большая часть церквей перешла на новый календарь, а некоторые церкви продолжили использовать старый, где 25 декабря соответствует 7-му января.









Украина официально празднует Рождество Христово дважды - 25 декабря и 7 января с 2017 года.