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Новости
Украина
25 декабря 20, 10:12
В Украине отмечают Рождество по Григорианскому календарю
Рождество
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В Украине официально празднует Рождество Христово дважды - 25 декабря и 7 января с 2017 года.

В Украине в пятницу, 25 декабря, отмечают Рождество Христово по Григорианскому календарю.

Рождество - один из крупнейших и самых торжественных христианских праздников. Для католиков оно является главным праздником в году.

Празднование Рождества в разные даты связано не с принадлежностью к той или иной христианской конфессии, а исключительно с разницей календарей, которыми пользуются церкви.

В XVI веке на смену Юлианскому календарю пришел более точный григорианский календарь. Впоследствии большая часть церквей перешла на новый календарь, а некоторые церкви продолжили использовать старый, где 25 декабря соответствует 7-му января.


Украина официально празднует Рождество Христово дважды - 25 декабря и 7 января с 2017 года.
Korrespondent
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