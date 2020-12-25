Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.59
USD
28.38
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
25 декабря 20, 12:50
АМКУ оштрафовал облгазы Фирташа на 380 млн грн
АМКУ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Компании в 2016-2018 годах выдвигали для участия субъектов хозяйствования в публичных закупках бытовых счетчиков газа необоснованные дополнительные требования.
Антимонопольный комитет оштрафовал 18 субъектов Региональной газовой компании Дмитрия Фирташа на сумму 380,2 миллиона гривен за злоупотребление монопольным положением. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщила пресс-служба АМКУ.

"Облгазы, которые входят в состав Группы РГК, в период с ноября 2016 по июль 2018 года выдвигали для участия субъектов хозяйствования в публичных закупках бытовых счетчиков газа необоснованные дополнительные требования об обязательном наличии протокола испытания с положительными выводами по РМ 081/39.434-2014", - указано в сообщении.

При этом отмечено, что программа РМ 081/39.434-2014 разработана госпредприятием исключительно для добровольного применения и она не является обязательным документом согласно законодательству Украины.
"При рассмотрении дела было установлено, что АО Харьковгоргаз, согласно Программе испытаний РМ 081/39.434-2014, в период с декабря 2014 года по декабрь 2015 года на собственном полигоне провело испытания счетчиков САМГАЗ и GALLUS", - говорится в решении.

Именно эти счетчики облгазы Группы РГК предпочитали при закупках, что "привело к ущемлению интересов субъектов хозяйствования, счетчики которых не прошли испытания по указанной Программе, чем искусственно создали неконкурентные преимущества счетчикам производства САМГАЗ и GALLUS по сравнению со счетчиками других производителей".

В связи с этим компании АО Винницагаз, АО Волыньгаз, АО Житомиргаз, АО Закарпатгаз, АО Запорожгаз, АО Киевоблгаз, АО Днепргаз, АО Днепропетровскгаз, АО Криворожгаз, АО Николаевгаз, АО Ровногаз, АО Сумыгаз, АО Ивано-Франковскгаз, АО Харьковгаз, АО Харьковгоргаз, АО Хмельницкгаз, АО Черновцыгаз и АО Черниговгаз оштрафованы и обязаны выплатить штрафы на протяжении двух месяцев с момента получения решения.

При этом решение по АО Львовгаз, которое также было фигурантом дела, будет принято отдельно, уточнили в АМКУ.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Америка все ближе. Фирташа таки ждет тюрьма?
Кличко о встрече с Фирташем: Я не скрываю, что общался с ним
Испания закрыла дело об отмывании денег в отношении Фирташа
На Николаевщине была попытка рейдерства. ВИДЕО, ФОТОрепортаж
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Новый год и Рождество 2021: сколько будут отдыхать украинцы
noimageОт COVID в Украине излечились почти 650000 человек
noimageЗеленский просил КСУ не "нарушать" ряд вопросов
noimageЗа сутки на Донбассе ранены двое военных
noimageУкраина договаривается о COVID-вакцине с Китаем
Лента новостей