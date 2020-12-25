АМКУ оштрафовал облгазы Фирташа на 380 млн грн

Антимонопольный комитет оштрафовал 18 субъектов Региональной газовой компании Дмитрия Фирташа на сумму 380,2 миллиона гривен за злоупотребление монопольным положением. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщила пресс-служба АМКУ.





"Облгазы, которые входят в состав Группы РГК, в период с ноября 2016 по июль 2018 года выдвигали для участия субъектов хозяйствования в публичных закупках бытовых счетчиков газа необоснованные дополнительные требования об обязательном наличии протокола испытания с положительными выводами по РМ 081/39.434-2014", - указано в сообщении.





При этом отмечено, что программа РМ 081/39.434-2014 разработана госпредприятием исключительно для добровольного применения и она не является обязательным документом согласно законодательству Украины.

"При рассмотрении дела было установлено, что АО Харьковгоргаз, согласно Программе испытаний РМ 081/39.434-2014, в период с декабря 2014 года по декабрь 2015 года на собственном полигоне провело испытания счетчиков САМГАЗ и GALLUS", - говорится в решении.





Именно эти счетчики облгазы Группы РГК предпочитали при закупках, что "привело к ущемлению интересов субъектов хозяйствования, счетчики которых не прошли испытания по указанной Программе, чем искусственно создали неконкурентные преимущества счетчикам производства САМГАЗ и GALLUS по сравнению со счетчиками других производителей".





В связи с этим компании АО Винницагаз, АО Волыньгаз, АО Житомиргаз, АО Закарпатгаз, АО Запорожгаз, АО Киевоблгаз, АО Днепргаз, АО Днепропетровскгаз, АО Криворожгаз, АО Николаевгаз, АО Ровногаз, АО Сумыгаз, АО Ивано-Франковскгаз, АО Харьковгаз, АО Харьковгоргаз, АО Хмельницкгаз, АО Черновцыгаз и АО Черниговгаз оштрафованы и обязаны выплатить штрафы на протяжении двух месяцев с момента получения решения.





При этом решение по АО Львовгаз, которое также было фигурантом дела, будет принято отдельно, уточнили в АМКУ.



