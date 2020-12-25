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Новости
Украина
25 декабря 20, 12:51
Глава МИД разъяснил причины конфликта с Венгрией
Украина
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Киев регулярно напоминает Будапешту о "красных линиях" относительно Закарпатья, отметил глава дипломатии.
Центральная власть Украины более 20 лет уделяла мало внимания Закарпатскому региону, в связи с чем Венгрия чувствовала себя там свободно. Но все изменилось. Об этом в четверг, 24 декабря, заявил глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Украина 24.

"Ситуация (на Закарпатье - ред.) изменилась в 2017 году, когда началось установление правильного баланса, выравнивание ситуации. То, что мы наблюдаем сейчас, это продолжение этого процесса", - объяснил министр.
При этом, отметил он, Киев регулярно напоминает Будапешту о "красных линиях" относительно региона.

"У нас очень простой подход. Я всегда говорю об этом своему венгерскому коллеге: мы понимаем, что вас беспокоит судьба этнических венгров на территории Украины, вы имеете право о них заботиться, но вы должны делать это в пределах "красных линий", определенных украинским законодательством. Иногда они заходят за эти линии - мы бьем по рукам", - уточнил Кулеба.

Источник: https://korrespondent.net/
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