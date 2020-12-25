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Новости
Украина
25 декабря 20, 12:56
За сутки на Донбассе ранены двое военных
Донбасс
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Один боец получил огнестрельное ранение в районе населенного пункта Шумы, другой - подорвался недалеко Красногоровки.
За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрела и подрыва получили ранения двое военных, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в пятницу, 25 декабря.

Так, неподалеку Водяного, на разных направлениях, враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Шумы сепаратисты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Во время обстрела один украинский воин получил огнестрельное ранение.

Еще один военный получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве недалеко Красногоровки.

Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь и они оперативно доставлены в лечебные учреждения.

В штабе ООС отметили, что дали противнику адекватный ответ.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. 

Источник: https://korrespondent.net/
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