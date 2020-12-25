За сутки на Донбассе ранены двое военных

За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрела и подрыва получили ранения двое военных, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в пятницу, 25 декабря.





Так, неподалеку Водяного, на разных направлениях, враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.





В районе населенного пункта Шумы сепаратисты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Во время обстрела один украинский воин получил огнестрельное ранение.





Еще один военный получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве недалеко Красногоровки.





Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь и они оперативно доставлены в лечебные учреждения.





В штабе ООС отметили, что дали противнику адекватный ответ.





С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



