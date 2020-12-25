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Новости
Украина
25 декабря 20, 12:57
Зеленский просил КСУ не "нарушать" ряд вопросов
Владимир Зеленский
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Президент встречался с главой суда Тупицким еще до принятия резонансных решений по НАБУ и НАПК.
Президент Владимир Зеленский в интервью Фокусу рассказал, что встречался с главой Конституционного суда Александром Тупицкого еще до принятия резонансных решений по НАБУ и НАПК и просил его не нарушать ряд вопросов. 

"Я не приглашал ни одного судью к себе на встречу, но все хотели со мной пообщаться. Председатель КС тоже очень хотел со мной познакомиться. Ко всем событиям он пришел ко мне и сказал, что есть некоторые неконституционные вещи. Я с ним согласился. Он говорил, что они - государственники, защищают Конституцию. "Есть какое-то видение в целом, где есть угрозы?» - спрашивал Тупицкий у меня. Потому что после принятия закона о земельной реформе я публично говорил, что не дай бог, чтобы КС отменил эту реформу", - говорит Зеленский.

По его словам, тогда он Тупицкому сказал, что не может влиять на КС. "Но, если вы меня спрашиваете о государственной позиции, я говорю: земельный, банковский, языковый вопрос прошу не нарушать для того, чтобы не раскалывать общество", - сказал я на той встрече. Мы пожали друг другу руки", - рассказывает президент.

Зеленский напомнил, что уже позже КСУ поставил под сомнение, может ли президент назначать директора НАБУ, а затем заблокировал часть полномочий НАПК.

"Затем они перешли к НАПК, после чего я понял, что их срочно надо остановить. После НАПК мы знали, что будет дальше - земля, язык, банки. То есть все это - большая операция. Специальная она или нет, меня как президента не интересует", - пояснил он.

Поэтому Зеленский считает, что Тупицкий превысил свои полномочия.

"Тупицкий не может быть председателем КС. Перезагрузка суда должно начаться именно с этого. Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг", - убежден президент.

Он добавил, что КСУ пока не является независимым, хотя согласно законодательству, он должен быть таким.

Источник: https://korrespondent.net/
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