От COVID в Украине излечились почти 650000 человек

В Украине за минувшие сутки снова больше пациентов с коронавирусом выздоровело, чем заболело, свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 25 декабря.





Так, за сутки выявили 11035 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников. Госпитализовано - 2739 человек. Всего заболело - 1012167 человек.





При этом выздоровели за сутки 15337 пациентов, а за все время - 646772 человека.





Также за сутки зафиксировано 186 летальных исходов болезни. С начала пандемии умерл 17581 пациент.





За сутки сделано 58874 тестировани: методом ПЦР - 37873, методом ИФА - 21001.





За все время проведено ПЦР-тестов - 5 428 825.





Динамика коронавируса по регионам:





Киев - 106078 (+1 038)

Винницкая - 21698 (+208)

Волынская - 32149 (+232)

Днепропетровская - 55680 (+506)

Донецкая - 34225 (+487)

Житомирская - 37 848 (+380)

Закарпатская - 27 650 (+107)

Запорожская - 50 805 (690)

Ивано-Франковская - 42611 (+129)

Киевская - 56374 (+877)

Кировоградская - 8149 (+104)

Луганская - 9725 (+282)

Львовская - 58875 (+503)

Николаевская - 28805 (+454)

Одесская - 67 934 (+963)

Полтавская - 33997 (+488)

Ровенская - 39979 (+345)

Сумская - 39490 (+567)

Тернопольская - 33175 (+203)

Харьковская - 67417 (+629)

Херсонская - 16679 (+271)

Хмельницкая - 38004 (+404)

Черкасская - 36 947 (+529)

Черновицкая - 39 143 (+229)

Черниговская - 28 730 (+455)





Днем ранее было выявлено 11 490 новых случаев коронавируса. Вчера Украина пересекла уровень в миллион инфицированных, став 17 страной в мире с таким показателем.



