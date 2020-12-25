От COVID в Украине излечились почти 650000 человек

В Украине за минувшие сутки снова больше пациентов с коронавирусом выздоровело, чем заболело, свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 25 декабря.
Так, за сутки выявили 11035 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников. Госпитализовано - 2739 человек. Всего заболело - 1012167 человек.
При этом выздоровели за сутки 15337 пациентов, а за все время - 646772 человека.
Также за сутки зафиксировано 186 летальных исходов болезни. С начала пандемии умерл 17581 пациент.
За сутки сделано 58874 тестировани: методом ПЦР - 37873, методом ИФА - 21001.
За все время проведено ПЦР-тестов - 5 428 825.
Динамика коронавируса по регионам:
Киев - 106078 (+1 038)
Винницкая - 21698 (+208)
Волынская - 32149 (+232)
Днепропетровская - 55680 (+506)
Донецкая - 34225 (+487)
Житомирская - 37 848 (+380)
Закарпатская - 27 650 (+107)
Запорожская - 50 805 (690)
Ивано-Франковская - 42611 (+129)
Киевская - 56374 (+877)
Кировоградская - 8149 (+104)
Луганская - 9725 (+282)
Львовская - 58875 (+503)
Николаевская - 28805 (+454)
Одесская - 67 934 (+963)
Полтавская - 33997 (+488)
Ровенская - 39979 (+345)
Сумская - 39490 (+567)
Тернопольская - 33175 (+203)
Харьковская - 67417 (+629)
Херсонская - 16679 (+271)
Хмельницкая - 38004 (+404)
Черкасская - 36 947 (+529)
Черновицкая - 39 143 (+229)
Черниговская - 28 730 (+455)
Днем ранее было выявлено 11 490 новых случаев коронавируса. Вчера Украина пересекла уровень в миллион инфицированных, став 17 страной в мире с таким показателем.