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Новости
Украина
25 декабря 20, 13:01
Новый год и Рождество 2021: сколько будут отдыхать украинцы
Рождество
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На празднование Нового года выпадет три выходных дня, а на рождественские каникулы целых четыре − с 7 по 10 января.
В январе 2021 года украинцев ожидает 12 дней отдыха − десять выходных и два праздничных дня.
 
Новый год попадает на пятницу, 1 января, и официально является нерабочим днем. Таким образом украинцев ожидает трехдневный уикенд − 1, 2 и 3 января.
 
После празднования предстоит короткая рабочая неделя с 4 по 6 января. При этом в предрождественскую среду, 6 января, рабочий день будет сокращен на час.
 
Далее украинцев ожидают настоящие рождественские каникулы: четыре дня отдыха с 7 по 10 января.
 
Отметим, рабочий день пятницы, 8 января, переносится на субботу 16 января. 

Источник: https://korrespondent.net/
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