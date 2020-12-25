Новый год и Рождество 2021: сколько будут отдыхать украинцы

В январе 2021 года украинцев ожидает 12 дней отдыха − десять выходных и два праздничных дня.

Новый год попадает на пятницу, 1 января, и официально является нерабочим днем. Таким образом украинцев ожидает трехдневный уикенд − 1, 2 и 3 января.

После празднования предстоит короткая рабочая неделя с 4 по 6 января. При этом в предрождественскую среду, 6 января, рабочий день будет сокращен на час.

Далее украинцев ожидают настоящие рождественские каникулы: четыре дня отдыха с 7 по 10 января.

Отметим, рабочий день пятницы, 8 января, переносится на субботу 16 января.



