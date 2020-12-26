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Новости
Украина
26 декабря 20, 09:19
Заболеваемость коронавирусом в Украине вновь подскочила
ковид
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Число новых случаев коронавируса снова превысило число выздоровевших.

Утром 26 декабря в Украине резко подскочила заболеваемость COVID-19.

Об этом гласят данные системы мониторинга распространения заболевания, которую осуществляет СНБО.

Отмечается, что в субботу подтвердили 7 709 новых случаев коронавирусной болезни. Всего в стране 1 019 876 случаев COVID-19.

Четыре дня подряд в стране фиксировали большее число выздоровевших нежели заболевших. Сегодня же все поменялось. От коронавируса выздоровели 5 145 украинцев, что на 2 443 меньше прироста.

За прошедшие сутки в Украине:

госпитализированы - 2888 человек;
летальных случаев - 121;
выздоровели - 5145 человек;
проведено тестирований за сутки - 31 482 (в том числе методом ПЦР - 24621, методом ИФА - 6861).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 019 876 человек;
выздоровели - 651 917 человек;
летальных случаев - 17 702;
проведения ПЦР-тестов - 5 453 446.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях", - сообщил министр.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 106 486 случаев;
Винницкая область — 21 858 случаев;
Волынская область — 32 300 случаев;
Днепропетровская область — 56 356 случаев;
Донецкая область — 34 586 случаев;
Житомирская область — 38 219 случаев;
Закарпатская область — 27 754 случая;
Запорожская область — 51 250 случаев;
Ивано-Франковская область — 42 725 случаев;
Киевская область — 56942 случаи;
Кировоградская область — 8205 случаев;
Луганская область — 9906 случаев;
Львовская область — 59 551 случай;
Николаевская область — 29 117 случаев;
Одесская область — 68 447 случаев;
Полтавская область — 34 341 случай;
Ровенская область — 40 195 случаев;
Сумская область — 39 848 случаев;
Тернопольская область — 33 328 случаев;
Харьковская область — 67 655 случаев;
Херсонская область — 16 917 случаев;
Хмельницкая область — 38333 случаи;
Черкасская область — 37 321 случай;
Черновицкая область — 39293 случаи;
Черниговская область — 28 943 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
telegraf.com.ua
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