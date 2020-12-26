На Донбассе четыре раза нарушили "тишину"

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе четыре раза обстреляли украинские позиции. Жертв и пострадавших среди украинских военных нет. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Так, возле Водяного на Приазовье сепаратисты четыре раза открывали огонь из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, выстрелив 12 и 8 раз соответственно. Также они стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы. Среди личного состава боевых потерь нет.

Кроме обстрела украинских позиций, наемники в очередной раз обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное с миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местного жителя, никто из жителей не пострадал.

В штабе отметили, что с начала текущих суток, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Ранее сообщалось, что на Донбассе сепаратисты ранили украинского военного вблизи Шумов. Украинская сторона в ТКГ сразу же направила ноту в ОБСЕ.