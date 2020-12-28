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Новости
Украина
27 декабря 20, 12:40
Подробности вокруг подаренной Лаврову иконы из Луганска
Лавров
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Подаренная Додиком Лаврову икона действительно оказалась вывезенной с Донбасса.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик действительно подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову икону, которую привезли ему с Донбасса. В мае 2018 в Баня-Луке икону Додику подарил Душко Вукотич, председатель Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской.

Об этом рассказал Драган Савич, бывший глава Ассоциации ветеранов Армии РС, в интервью депутату от оппозиционной Сербской демократической партии (СДП) в парламенте Республики Сербской Небойша Вукановичу. Вуканович опубликовал разговор с Саввичем в своем блоге.

"Вукотич привез икону из Донбасса через Россию и Белград", - сказал Савич.


Скандал вокруг иконы из Луганска: Лаврову придется вернуть подарок
Таким образом, заявление представителей Додика о том, что икона последние 15 лет принадлежала его семье, является ложью.

Сам Вукотич, который якобы привез из Донбасса и подарил икону Додик, ни подтвердил, ни опроверг обвинения в свой адрес, заявив лишь, что пусть расследование ведет Интерпол.
telegraf.com.ua
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