Подробности вокруг подаренной Лаврову иконы из Луганска

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик действительно подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову икону, которую привезли ему с Донбасса. В мае 2018 в Баня-Луке икону Додику подарил Душко Вукотич, председатель Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской.

Об этом рассказал Драган Савич, бывший глава Ассоциации ветеранов Армии РС, в интервью депутату от оппозиционной Сербской демократической партии (СДП) в парламенте Республики Сербской Небойша Вукановичу. Вуканович опубликовал разговор с Саввичем в своем блоге.

"Вукотич привез икону из Донбасса через Россию и Белград", - сказал Савич.



