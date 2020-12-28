В Новой Каховке до смерти избили военного. Фото

В субботу, 25 декабря, в городе Новая Каховка Херсонской области двое молодых людей забили до смерти военного, который сделал им замечание.

Правоохранители отпустили убийц на свободу. Об этом рассказал общественный активист, глава "Совета общественной безопасности" Марк Гордиенко.

"Боец находился в отпуске, а его начальство , то есть командование ЗСУ, начинает петь фсбшную тему, мол боец виноват в том, что пошел в кафе", - пишет он.

В свою очередь СМИ, по словам активиста, начали писать о том, что между военным и мужчинами завязалась драка, но потерпевший не отбивался.





"Парня просто сзади ударили, скорее всего кастетом. Драки как таковой не было, был конфликт и убийство", - рассказал мужчина.





На фото с видео убийства можно увидеть момент избиения мужчины.













"На видео четко видно, что убийца достал из сумки орудие убийства и ударил в затылок военнослужащего", - отмечает Гордиенко.





Активисты также раскрыли имена убийц военнослужащего.





























Напомним, что в Одессе ссора арендодателя со съемщиком закончилась печально - один умер в результате конфликта, второй же был задержан и вероятно сядет в тюрьму



