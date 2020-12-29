Повышение минималки и судебная реформа

«Большое строительство»





Основная часть обещаний президента Зеленского на следующий год связана с программой «Большое строительство».





В 2021 году Зеленский пообещал добавить к этой программе музеи и замки и в целом начать реставрацию 100 «туристических магнитов» (исторических и культурных мест).





Кроме того, в программу глава государства обещает внести аэропорт Полтавы: «Мы обязательно полтавский аэропорт внесем во вторую часть программы «Большое строительство», там, где будут аэропорты во всех важных точках Украины. Мы их начнем строить в 2021 году. Построим, я уверен, за два-три года все аэропорты, которые нужны в Украине». Отметим, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в госбюджете-2021 предусмотрено финансирование развития аэроузлов в Днепре, Виннице, Ровно и Херсоне – 2,4 млрд грн.





По дорогам президент еще летом заявил, что в 2021-м их построят «в полтора раза» больше, чем в этом году. Отметим, по данным «Укравтодора», в текущем году обновили больше 3,9 тысяч км дорог государственного значения (по состоянию на начало декабря). В частности, Зеленский обещал завершить ремонт трасс Киев – Харьков – Довжанский и Кривой Рог – Запорожье.





Также в следующем году Зеленский обязался оснастить 210 приемных отделений медицинским оборудованием. «Мы подняли заработную плату медикам на 30%. Но мы все понимаем, что этого недостаточно, поэтому стремимся в 2021 году продолжать увеличение заработных плат. Также в планах – оснащение 210 приемных отделений, 450 новых машин скорой помощи», – сказал президент. Однако, напомним, что до конца этого года 210 приемных должны были построить, но не построили, готовы только 16.





«Социальные» обещания Зеленского





В течение 2021 года Зеленский пообещал увеличить минимальную зарплату до 6,5 тысяч гривен. Сначала это хотели сделать с 1 июля, но затем перенесли такое повышение до 1 декабря. Это уже заложено в госбюджете-2021.





Кроме того, на следующий год президент хочет обеспечить разработку программы поддержки пенсионеров, которым исполнилось 75 лет. Отметим, в бюджете предусмотрено, что с 1 июля пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет будут дополнительно выплачивать по 400 гривен.





На время отопительного сезона 2020/2021 годов президент обязался почти наполовину снизить тарифы на отопление.





Что еще президент должен сделать в 2021 году





1 июля 2021-го в Украине должен заработать рынок сельскохозяйственной земли. Однако Зеленский заверил, что запуск отсрочат, если не будет обеспечена подготовка к нему: «Если не будут готовы нормальные кадастры и тому подобное, ну, значит, продолжим этот срок».





С 8 по 24 января в Украине будет жесткий карантин. Но Зеленский обещал, что границу закрывать не будут. И пока такое ограничение правительство не анонсировало.





И действительно важное обещание на следующий год – начать проведение «глобальной» судебной реформы. «Мы запустили Высший антикоррупционный суд, и уже есть приговоры – он работает больше года. Я считаю, что это важно, потому что больное место в Украине – это суды, сейчас мы «воюем» с некоторыми судьями Конституционного суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру в Украине. У них ничего не получится. Мы все это переформатируем. И следующий большой шаг – это глобальная судебная реформа в Украине, которую мы начнем воплощать со следующего года, так как уже подготовлено много законов, подготовлены этапы внедрения этих реформ», – рассказал президент в интервью The New York Times.



