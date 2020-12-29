На Донбассе шесть обстрелов, ранен военный

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе шесть раз обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия, минометов и гранатометов, в результате чего боевое травмирование получил военнослужащий. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает пресс-служба штаба ООС.





Также военные зафиксировали один пролет вражеского БПЛА.





"Все семь нарушений были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток... В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирование. Военный быстро доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь врачей", – сказано в утренней сводке штаба.





Уточняется, что вблизи Водяного на Приазовье противник применил минометы 120 и 82 калибра, а также гранатометы различных систем.





Из миномета 82 калибра и стрелкового оружия противник совершил обстрел и неподалеку Лебединского, а у Марьинки - вел огонь из стрелкового оружия. Недалеко от Авдеевки зафиксирован огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Для корректировки огня противник применил БПЛА.





"Умелые и оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее его использование", – отметили в штабе.





В штабе подчеркнули, что в нарушение прекращения огня сепаратистов украинские защитники открыли огонь.





"С начала текущих суток, 28 декабря, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из подствольного гранатомета", – сообщили в штабе. Там также добавили, что обстрел был неприцельный, поэтому ответный огонь украинские военные не открывали.



