Украинцев предупредили об ухудшении погоды

Практически на всей территории Украины в понедельник, 28 декабря, прогнозируют сильный ветер и гололедицу на дорогах, сообщает пресс-служба ГСЧС.





Так, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах - до 25-30 м/с.





В южных, центральных, западных и северных областях гололед, на дорогах гололедица. Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности.

В Киевской области утром и днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Возможен гололед и гололедица на дорогах.





Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.



