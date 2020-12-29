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Украина
28 декабря 20, 12:35
Украинцев предупредили об ухудшении погоды
погода
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Ожидается штормовой ветер, на дорогах во многих регионах - гололедица. Спасатели заявляют о первом уровне опасности.
Практически на всей территории Украины в понедельник, 28 декабря, прогнозируют сильный ветер и гололедицу на дорогах, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах - до 25-30 м/с.

В южных, центральных, западных и северных областях гололед, на дорогах гололедица. Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности.                                                             
В Киевской области утром и днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Возможен гололед и гололедица на дорогах.

Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. 

Источник: https://korrespondent.net/
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