Ученые объяснили спад COVID в Украине

В Украине распространен менее заразный штамм коронавируса, чем в западных странах. Это стало одной из причин спада коронавируса в Украине. Об этом заявил академик НАН Сергей Комисаренко в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано в понедельник, 28 декабря.





По словам ученого, главный фактор - это поведение самого вируса. Он становится то более контагиозным (заразным), то менее контагиозным.





"Пока что нет новостей о том, что вирус становится более или менее летальный, что он вызывает более жесткое или облегченное заболевание. Его поведение относительно течения заболевания пока что не изменилось. Но его контагиозность меняется", - пояснил он.





Ученый считает, что в Украине распространен штамм коронавируса, который не такой уж и контагиозный, как вирусы в других странах на западе Европы. Впрочем, по его словам, есть еще одна причина спада COVID-19.





"Второй фактор, также крайне важный - это то, что наши люди постепенно начинают понимать опасность вируса и заболевания COVID-19, которое он вызывает, и начинают более тщательно выполнять рекомендации карантина: маски, мытье рук и дистанцирования", - добавил он.





Ученый также отметил, что COVID-19 могут заболеть не все. У некоторых людей может быть мощная иммунная система. Впрочем, эти люди могут быть распространителями инфекции. Также некоторые люди могут иметь перекрестный иммунитет - то есть иммунитет против менее опасных коронавирусов, который позволяет иммунной системе реагировать как защита против последнего коронавируса.



