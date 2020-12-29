Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.59
USD
28.34
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
28 декабря 20, 12:37
Ученые объяснили спад COVID в Украине
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Причиной является особенность штамма коронавируса, который распространен в стране, а также то, что люди начали понимать опасность и принимать меры предосторожности.
В Украине распространен менее заразный штамм коронавируса, чем в западных странах. Это стало одной из причин спада коронавируса в Украине. Об этом заявил академик НАН Сергей Комисаренко в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано в понедельник, 28 декабря.

По словам ученого, главный фактор - это поведение самого вируса. Он становится то более контагиозным (заразным), то менее контагиозным.

"Пока что нет новостей о том, что вирус становится более или менее летальный, что он вызывает более жесткое или облегченное заболевание. Его поведение относительно течения заболевания пока что не изменилось. Но его контагиозность меняется", - пояснил он.

Ученый считает, что в Украине распространен штамм коронавируса, который не такой уж и контагиозный, как вирусы в других странах на западе Европы. Впрочем, по его словам, есть еще одна причина спада COVID-19.

"Второй фактор, также крайне важный - это то, что наши люди постепенно начинают понимать опасность вируса и заболевания COVID-19, которое он вызывает, и начинают более тщательно выполнять рекомендации карантина: маски, мытье рук и дистанцирования", - добавил он.

Ученый также отметил, что COVID-19 могут заболеть не все. У некоторых людей может быть мощная иммунная система. Впрочем, эти люди могут быть распространителями инфекции. Также некоторые люди могут иметь перекрестный иммунитет - то есть иммунитет против менее опасных коронавирусов, который позволяет иммунной системе реагировать как защита против последнего коронавируса.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
За сутки от COVID-19 выздоровели 13 тыс. украинцев
В Украине 8325 новых случаев COVID-19
В Украине 6,5 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине от COVID выздоровели 600 тысяч человек
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Разведение сил готовится еще на 4 участках на Донбассе
noimageПрогнозируют до 13,5 тыс в день заболевших COVID в январе
noimageГлава КСУ не явился в Офис генпрокурора
noimageСтепанов объяснил, почему не отменят локдаун
noimageНа Луганщине произошел обвал на шахте: под завалами люди
Лента новостей