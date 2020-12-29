Разумков развеял слухи о конфликте с Зеленским

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что у него нет конфликта с президентом Владимиром Зеленским. Об отношениях с главой государства он рассказал в интервью Украинской правде, опубликованном в понедельник, 28 декабря.





"Я не понимаю, о каком конфликте вы говорите. Если вы говорите о ситуации с Конституционным судом, я думаю, что все заняли государственную позицию", - сказал Разумков и отметил, что у него с Зеленским "нормальные рабочие отношения, как и раньше" .





Он добавил, что в последний раз общался с президентом на прошлой неделе на заседании фракции.





Отвечая на вопрос, знал ли Зеленский, что глава ВР подаст альтернативный законопроект по решению конституционного кризиса после того, как Зеленский уже направил свой проект в парламент, Разумков заявил, что это не был альтернативный законопроект, а "это был другой законопроект».





"Позиции, которые были отражены в законопроекти Владимира Александровича, в некоторой степени отличались от того, что было предложено Верховной Радой. И это не был альтернативный проект к президентскому в полном смысле слова", - сказал Разумков.





Также он не стал комментировать результаты опросов, которые показывают, что спикер Рады по рейтингу доверия занял первое место.





"Я исхожу из другого, что нужно делать то, что ты должен делать, и будь что будет ... Поэтому, если мы говорим о доверии, я думаю, что это оценка моей работы. Как председателя Верховной Рады, возможно, как человека, я надеюсь и на это. Я буду делать и дальше так, чтобы этот уровень доверия хотя бы не падал. Хотя объективно уровень доверия к любой власти он будет идти по убывающей траектории. Это практика, которая есть не только в Украине, а и во всем мире", - сказал Разумков.





Напомним, перед уходом Рады на каникулы Разумков инициировал законопроект об усилении наказания нардепов за неперсональное голосование.



