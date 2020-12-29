На Луганщине произошел обвал на шахте: под завалами люди

На шахте Золотое предприятия Первомайскуголь в Луганской области произошел обвал, под завалами находятся двое горняков. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает Укринформ со ссылкой на полицию Луганской области.





"В Попаснянское отделение полиции поступило сообщение от диспетчера шахты Золотое ГП Первомайскуголь о том, что 27 декабря в 23-40 произошел завал в четвертом южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 м (участок № 4). Под завалом находятся два работника, с одним из которых есть связь", - рассказала Погукай.





Информация о погибших или травмированных пока отсутствует. Продолжаются мероприятия по ликвидации последствий аварии.



