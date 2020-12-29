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28 декабря 20, 12:42
На Луганщине произошел обвал на шахте: под завалами люди
шахта
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По меньшей мере двое шахтеров со вчерашнего дня остаются под завалами шахты Золотое. С одним из них установлена связь.
На шахте Золотое предприятия Первомайскуголь в Луганской области произошел обвал, под завалами находятся двое горняков. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает Укринформ со ссылкой на полицию Луганской области.

"В Попаснянское отделение полиции поступило сообщение от диспетчера шахты Золотое ГП Первомайскуголь о том, что 27 декабря в 23-40 произошел завал в четвертом южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 м (участок № 4). Под завалом находятся два работника, с одним из которых есть связь", - рассказала Погукай.

Информация о погибших или травмированных пока отсутствует. Продолжаются мероприятия по ликвидации последствий аварии.

Источник: https://korrespondent.net/
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