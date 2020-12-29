Степанов объяснил, почему не отменят локдаун

Усиление карантинных ограничений в январе не отменят, поскольку после праздников ожидается рост заболеваемости коронавирусом, а также сезонная вспышка гриппа. Об этом в понедельник, 28 декабря, заявил глава Минздрава Максим Степанов.





В связи с этим, по словам министра, важно подойти к этому с максимальным снижением нагрузки на медицинскую систему.





"Я обращаюсь и призываю организаторов, организуйте, пожалуйста, процесс так, чтобы противоэпидемические правила были соблюдены", - обратился министр к организаторам праздничных мероприятий.





Степанов сообщил, что за прошедшую неделю в Украине был зафиксирован 59 381 случай заражения коронавирусом против 70 327 неделей ранее. Он считает, что заболеваемость снизилась благодаря противоэпидемическим мерам.





При этом уменьшение количества ПЦР-тестов он объяснил увеличением экспресс-тестов на антигены.





"Якобы упало, с чем это связано? Мы начали применять в том числе тесты на антиген - экспресс-тесты, это тесты, которые за 15 минут делаются", - сказал Степанов.





Так, за прошлую неделю методом ПЦР сделали 203 954 тестирования, а за позапрошлую неделю - 250 417. Тогда как на антиген сделали 58 063 тестирования, а неделей ранее - 34 058.



