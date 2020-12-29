Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.59
USD
28.34
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
28 декабря 20, 12:43
Степанов объяснил, почему не отменят локдаун
локдаун
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Решение по усиленным ограничениям с 8 по 24 января отменять не будут, поскольку ожидается рост заболеваемости COVID-19 и гриппом.
Усиление карантинных ограничений в январе не отменят, поскольку после праздников ожидается рост заболеваемости коронавирусом, а также сезонная вспышка гриппа. Об этом в понедельник, 28 декабря, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

В связи с этим, по словам министра, важно подойти к этому с максимальным снижением нагрузки на медицинскую систему.

"Я обращаюсь и призываю организаторов, организуйте, пожалуйста, процесс так, чтобы противоэпидемические правила были соблюдены", - обратился министр к организаторам праздничных мероприятий.

Степанов сообщил, что за прошедшую неделю в Украине был зафиксирован 59 381 случай заражения коронавирусом против 70 327 неделей ранее. Он считает, что заболеваемость снизилась благодаря противоэпидемическим мерам.

При этом уменьшение количества ПЦР-тестов он объяснил увеличением экспресс-тестов на антигены.

"Якобы упало, с чем это связано? Мы начали применять в том числе тесты на антиген - экспресс-тесты, это тесты, которые за 15 минут делаются", - сказал Степанов.

Так, за прошлую неделю методом ПЦР сделали 203 954 тестирования, а за позапрошлую неделю - 250 417. Тогда как на антиген сделали 58 063 тестирования, а неделей ранее - 34 058.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Выделено более 5 млрд грн на оснащение больниц медтехникой
В перечень "зеленых" МОЗ добавил девять стран
В Украине могут объявить локдаун с 24 декабря
Новый локдаун ударит по ВВП и валютному курсу
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Разведение сил готовится еще на 4 участках на Донбассе
noimageПрогнозируют до 13,5 тыс в день заболевших COVID в январе
noimageГлава КСУ не явился в Офис генпрокурора
noimageНа Луганщине произошел обвал на шахте: под завалами люди
noimageРазумков развеял слухи о конфликте с Зеленским
Лента новостей