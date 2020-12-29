Глава КСУ не явился в Офис генпрокурора

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий в понедельник, 28 декабря, не явился в Офис генпрокурора для получения подозрения, его ему направили по почте, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГП.





"Он сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, однако не предоставил документы об уважительности причин неявки. Уведомление о подозрении вручается в день его составления, а в случае невозможности вручения отправляется почтой в тот же самый день. В связи с этим уведомление о подозрении, как такое, что составлено Офисом генерального прокурора сегодня, отправлено почтовой связью на соответствующие адреса", - сообщили в Офиса генпрокурора.





Кроме того, ОГП направил ходатайство президенту Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца. Хотя у президента таких полномочий нет.



