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Новости
Украина
28 декабря 20, 18:41
Разведение сил готовится еще на 4 участках на Донбассе
Андрей Ермак
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Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что согласованы четыре новых участка разведения сил на Донбассе.

Об этом он рассказал во время встречи с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

О каких именно зонах идет речь, глава Офиса Президента не уточнил.

Также он не сказал, когда именно планируют начать новое разведение сил.

Напомним, в ноябре Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала четыре новых участка разведения сил и средств в Луганской и Донецкой областях. В ТКГ тогда заявляли, что речь идет о Григорьевке, Славяносербске, Петровке и Нижнетеплом.

До этого разведение сил произошло в Золотом и Станице Луганской.
censor.net.ua
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