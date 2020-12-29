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Новости
Украина
29 декабря 20, 09:16
На Донбассе резко увеличилось число обстрелов
ООС
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За сутки в зоне проведения ООС было зафиксировано 13 обстрелов сепаратистов, ранение получил один военный.

За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе 13 раз нарушили "режим тишины". Один украинский военный получил ранение.Об этом во вторник, 29 декабря, говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.

Отмечается, что враг открывал огонь в районе Водяного из минометов и гранатометов, а для его корректировки применил беспилотник, который был остановлен средствами РЭБ. Вблизи Пивденного боевики также применили миномет, однако меньшего калибра. Там также зафиксированы обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских военных в районе Марьинки и Авдеевки были обстреляны из гранатометов. А возле Светлодарска и Новоалександровки враг стрелял из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия соответственно.

"Вблизи Чермалыка противник также применил стрелковое оружие. В результате вражеского огня один наш воин получил ранение. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение и ему оказана квалифицированная помощь врачей", - говорится в сообщении.

Во вторник, 29 декабря, на Донбассе наблюдается тишина.

Напомним, за сутки 27 декабря на Донбассе было зафиксировано шесть обстрелов, также был ранен военный.
Korrespondent
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