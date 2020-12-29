Новый год 2021: денежные приметы

Обычно люди загадывают самые тайные желания на следующий год и хотят провести ночь по всем канонам, чтобы привлечь в свой дом удачу и успех.
Давайте разберемся, какие есть новогодние нродные приметы.- Чтобы привлечь деньги, нужно посадить за новогодний стол игрушку-символ года (быка) и поставить перед ней блюдечко с едой, а рядом - положить яркий серебряный кошелек или мешочек с монетами.
- Перед новогодними праздниками нужно положить под порог монету, чтобы каждый входящий в дом гость делился частицей своего везения. Тогда в дом потянутся финансовые потоки.
- Чтобы разбогатеть в следующем году, в новогоднюю ночь нужно каждого гостя обсыпать зерном. Тем, кто не хочет заниматься уборкой, можно поставить на новогодний стол блюда из крупы: рис, пшено, булгур - это привлечет денежную энергетику.
- Перед наступлением Нового года прогнать нищету и неприятности поможет обычная соль - ею посыпают порог, чтобы никакие беды и не смогли проникнуть в дом.
- Перед наступлением 2021-го года нужно положить в каждый карман по монетке – тогда финансовая удача точно не заставит себя ждать.
- Если под бой курантов спрятать монету в укромном месте и не доставать ее в течение года, то она будет привлекать денежную энергетику.
- После того, как куранты пробьют полночь, нужно потрясти кошельком с монетами, и тогда деньги будут водиться в доме.
Помните, Новый год - время мечтать и загадывать желания.
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Новый год и идеи подарков к этому празднику - пожалуй, самая актуальная тема декабря абсолютно для всех. Многие готовят презенты для родных и близких еще заблаговременно, обдумывая каждую деталь и предпочтения родного человека.
Однако, есть те подарки, которые категорически нельзя дарить в Новый год.