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Украина
29 декабря 20, 09:33
Новый год 2021: денежные приметы
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Уже скоро, 31 декабря, во всем мире будут отмечать долгожданный праздник чуда и волшебства - Новый год 2021

Обычно люди загадывают самые тайные желания на следующий год и хотят провести ночь по всем канонам, чтобы привлечь в свой дом удачу и успех.

Давайте разберемся, какие есть новогодние нродные приметы.

- Чтобы привлечь деньги, нужно посадить за новогодний стол игрушку-символ года (быка) и поставить перед ней блюдечко с едой, а рядом - положить яркий серебряный кошелек или мешочек с монетами. 

- Перед новогодними праздниками нужно положить под порог монету, чтобы каждый входящий в дом гость делился частицей своего везения. Тогда в дом потянутся финансовые потоки. 

- Чтобы разбогатеть в следующем году, в новогоднюю ночь нужно каждого гостя обсыпать зерном. Тем, кто не хочет заниматься уборкой, можно поставить на новогодний стол блюда из крупы: рис, пшено, булгур - это привлечет денежную энергетику. 

- Перед наступлением Нового года прогнать нищету и неприятности поможет обычная соль - ею посыпают порог, чтобы никакие беды и не смогли проникнуть в дом. 

- Перед наступлением 2021-го года нужно положить в каждый карман по монетке – тогда финансовая удача точно не заставит себя ждать. 

- Если под бой курантов спрятать монету в укромном месте и не доставать ее в течение года, то она будет привлекать денежную энергетику. 

- После того, как куранты пробьют полночь, нужно потрясти кошельком с монетами, и тогда деньги будут водиться в доме.

Помните, Новый год - время мечтать и загадывать желания.

Также предлагаем вам узнать, как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество.

Новый год и идеи подарков к этому празднику - пожалуй, самая актуальная тема декабря абсолютно для всех. Многие готовят презенты для родных и близких еще заблаговременно, обдумывая каждую деталь и предпочтения родного человека.

Однако, есть те подарки, которые категорически нельзя дарить в Новый год.
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