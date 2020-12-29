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Новости
Украина
29 декабря 20, 12:30
Суд арестовал имущество главы Партии венгров Украины
Василий Брензович
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Изъятое имущество Василия Брензовича является вещественным доказательством в уголовном производстве.
Закарпатский апелляционный суд наложил арест на имущество, изъятое при обыске у руководителя Партии венгров Украины Василия Брензовича. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Ужгородского горрайонного суда о наложении ареста на имущество Брензовича и полностью удовлетворил ее.
"С учетом того, что соответствующее имущество является вещественным доказательством в уголовном производстве, а также для установления всех обстоятельств совершенного преступления своим решением апелляционный суд наложил арест на имущество", - резюмировала пресс-служба.

Напомним, в конце ноября СБУ проводила обыски у функционеров одного из благотворительных фондов от Общества венгров и председателя фракции КМКС Василия Брензовича. Во время обысков обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Большую Венгрию" и создание этнической автономии на Закарпатье.

Источник: https://korrespondent.net/
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