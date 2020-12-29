Рост тарифов не повлияет на получателей субсидий

Увеличение тарифов на коммунальные услуги приведет к увеличению субсидий, поэтому их получатели изменений в цене на тарифы не почувствуют. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщила пресс-служба Минсоцполитики в Facebook.





"При действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии", - указано в сообщении.





Кроме того, в ведомстве добавили, что те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться за оформлением субсидии.





Сделать это можно дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения.





Как информировали в министерстве, почти 1,8 миллиона семей пользуются льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25% до 100% в зависимости от категории льготника.





Напомним, накануне стало известно, что правительство на последнем заседании в текущем году решило отменить с января льготный тариф 90 коп./кВт.час на первые 100 кВт.час и установить фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.час.



