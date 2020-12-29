Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.58
USD
28.23
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
29 декабря 20, 12:32
Рост тарифов не повлияет на получателей субсидий
тариф
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Почти 1,8 миллиона украинских семей пользуются льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку 25-100% в зависимости от категории льготника.
Увеличение тарифов на коммунальные услуги приведет к увеличению субсидий, поэтому их получатели изменений в цене на тарифы не почувствуют. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщила пресс-служба Минсоцполитики в Facebook.

"При действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии", - указано в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться за оформлением субсидии.

Сделать это можно дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения.

Как информировали в министерстве, почти 1,8 миллиона семей пользуются льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25% до 100% в зависимости от категории льготника.

Напомним, накануне стало известно, что правительство на последнем заседании в текущем году решило отменить с января льготный тариф 90 коп./кВт.час на первые 100 кВт.час и установить фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.час.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
С 1 августа существенно подорожает электричество
Что будет с субсидиями в 2021 году?
Почему миссия МВФ передумала ехать в Украину
Газ подорожал.Что будет с тарифами на отопление и субсидиями
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украина получит 16 млн вакцин COVAX
noimageВ Слуге народа оценили работу Рады за год
noimageПаспорта РФ насильно выдали 300 тысячам украинцев
noimageВ Украине семь тысяч заболевших COVID за сутки
noimageНа Донбассе резко увеличилось число обстрелов
Лента новостей