На Донбассе резко увеличилось число обстрелов

За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе 13 раз нарушили "режим тишины". Один украинский военный получил ранение.Об этом во вторник, 29 декабря, говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.





Отмечается, что враг открывал огонь в районе Водяного из минометов и гранатометов, а для его корректировки применил беспилотник, который был остановлен средствами РЭБ. Вблизи Пивденного боевики также применили миномет, однако меньшего калибра. Там также зафиксированы обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.





Позиции украинских военных в районе Марьинки и Авдеевки были обстреляны из гранатометов. А возле Светлодарска и Новоалександровки враг стрелял из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия соответственно.





"Вблизи Чермалыка противник также применил стрелковое оружие. В результате вражеского огня один наш воин получил ранение. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение и ему оказана квалифицированная помощь врачей", - говорится в сообщении.





Во вторник, 29 декабря, на Донбассе наблюдается тишина.



