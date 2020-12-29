В Украине семь тысяч заболевших COVID за сутки

За прошедшие сутки в Украине выявили 6 988 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 16 106 пациентов. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
"6988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 декабря 2020 года. В частности, заболели 324 ребенка и 337 медработников", - сообщил Степанов.
По его данным, также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1298 человек;
летальных исходов - 232;
выздоровели - 16 106 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 43 585 (в том числе методом ПЦР - 25 965, методом ИФА - 17 620).
За все время пандемии в Украине:
заболело - 1 037 362 лица;
выздоровели - 681 835 человек;
летальных исходов - 18 081;
проведение ПЦР-тестов - 5 511 179.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях", - отметил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах:
Киев - 109008 случаев;
Винницкая область - 22 078 случаев;
Волынская область - 32 626 случаев;
Днепропетровская область - 57632 случаи;
Донецкая область - 35562 случаи;
Житомирская область - 38 554 случая;
Закарпатская область - 27 974 случая;
Запорожская область - 52 689 случаев;
Ивано-Франковская область - 42 949 случаев;
Киевская область - 57 912 случаев;
Кировоградская область - 8248 случаев;
Луганская область - 10 054 случая;
Львовская область - 60 560 случаев;
Николаевская область - 30 300 случаев;
Одесская область - 69863 случаи;
Полтавская область - 35 487 случаев;
Ровенская область - 40 459 случаев;
Сумская область - 40 170 случаев;
Тернопольская область - 33 622 случая;
Харьковская область - 68 395 случаев;
Херсонская область - 17 327 случаев;
Хмельницкая область - 38 471 случай;
Черкасская область - 38 302 случая;
Черновицкая область - 39662 случаи;
Черниговская область - 29 458 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.