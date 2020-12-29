В Украине семь тысяч заболевших COVID за сутки

За прошедшие сутки в Украине выявили 6 988 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 16 106 пациентов. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.





"6988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 декабря 2020 года. В частности, заболели 324 ребенка и 337 медработников", - сообщил Степанов.





По его данным, также за минувшие сутки:





госпитализированы - 1298 человек;

летальных исходов - 232;

выздоровели - 16 106 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 43 585 (в том числе методом ПЦР - 25 965, методом ИФА - 17 620).





За все время пандемии в Украине:





заболело - 1 037 362 лица;

выздоровели - 681 835 человек;

летальных исходов - 18 081;

проведение ПЦР-тестов - 5 511 179.





"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях", - отметил глава Минздрава.





Количество заболеваний в регионах:





Киев - 109008 случаев;

Винницкая область - 22 078 случаев;

Волынская область - 32 626 случаев;

Днепропетровская область - 57632 случаи;

Донецкая область - 35562 случаи;

Житомирская область - 38 554 случая;

Закарпатская область - 27 974 случая;

Запорожская область - 52 689 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 949 случаев;

Киевская область - 57 912 случаев;

Кировоградская область - 8248 случаев;

Луганская область - 10 054 случая;

Львовская область - 60 560 случаев;

Николаевская область - 30 300 случаев;

Одесская область - 69863 случаи;

Полтавская область - 35 487 случаев;

Ровенская область - 40 459 случаев;

Сумская область - 40 170 случаев;

Тернопольская область - 33 622 случая;

Харьковская область - 68 395 случаев;

Херсонская область - 17 327 случаев;

Хмельницкая область - 38 471 случай;

Черкасская область - 38 302 случая;

Черновицкая область - 39662 случаи;

Черниговская область - 29 458 случаев.





Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



