Паспорта РФ насильно выдали 300 тысячам украинцев

На территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" принудительно прошли паспортизацию около 300 тысяч граждан Украины. В Крыму это число превышает два миллиона. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников в интервью ТСН, которое было опубликовано во вторник, 29 декабря.





Министр подчеркнул, что все украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима. При этом данную проблему в Украине хотят решить с помощью законопроекта о государственной политике переходного периода, который сейчас находится на стадии разработки.





"Люди вынуждены брать те паспорта, потому что они являются заложниками, это их способ выживания там. Осуждать их за это мы точно не имеем никакого права. Не удалось их защитить, не хватило оборонного ресурса государства Украина в 2014 году дать такой отпор этой агрессии, чтобы люди не попали в заложники. Поэтому государство должно найти механизм, как с этими последствиями действовать потом", - сказал Резников.





Министр добавил, что даже после принятия данного законопроекта, никто не будет предъявлять претензий тем гражданам, которые получили паспорта РФ.





"Второе, когда состоится деоккупация, у них будет право свободного выбора, что делать с тем паспортом. Задекларировать, что они от него отказываются, признают только украинское гражданство", - отметил Резников.





Он отметил, что эти люди должны будут для себя определиться, кто они после деоккупации: граждане Украины или РФ.



