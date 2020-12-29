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Новости
Украина
29 декабря 20, 12:40
В Слуге народа оценили работу Рады за год
Давид Арахамия
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Арахамия перечислил так называемые достижения и провалы в работе парламента в 2020 году.
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает достижениями Верховной Рады в 2020 году открытие рынка земли, легализацию игорного бизнеса, принятие законов о деривативах и о внутреннем водном транспорте, а также завершение первого этапа реформы децентрализации. Об этом он рассказал во вторник, 29 декабря, агентству Интерфакс-Украина.

"Если проанализировать наши собственные ожидания и реализацию, то выполнили мы нашу программу примерно на 70%", – отметил депутат.

Вместе с тем, Арахамия назвал провалы в работе парламента.

"Не успели с реформой СБУ, не успели создать Бюро экономической безопасности вместо фискальной службы, не успели принять во втором чтении закон о референдуме, не успели провести амнистию капиталов. Из крупных реформ это, пожалуй, все: в программе они уже практически на выходе, там 95% готовности, но из-за коронавируса пришлось отложить", – сказал он.

Нардеп считает, что данные вопросы начнут реализовывать уже в начале следующего года.

"Думаю, что за первый квартал мы попытаемся это догнать. И надеюсь, что программу на следующий год даже перевыполним, чтобы догнать "хвост" 2020-го", – добавил Арахамия.

Источник: https://korrespondent.net/
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