В Слуге народа оценили работу Рады за год

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает достижениями Верховной Рады в 2020 году открытие рынка земли, легализацию игорного бизнеса, принятие законов о деривативах и о внутреннем водном транспорте, а также завершение первого этапа реформы децентрализации. Об этом он рассказал во вторник, 29 декабря, агентству Интерфакс-Украина.





"Если проанализировать наши собственные ожидания и реализацию, то выполнили мы нашу программу примерно на 70%", – отметил депутат.





Вместе с тем, Арахамия назвал провалы в работе парламента.





"Не успели с реформой СБУ, не успели создать Бюро экономической безопасности вместо фискальной службы, не успели принять во втором чтении закон о референдуме, не успели провести амнистию капиталов. Из крупных реформ это, пожалуй, все: в программе они уже практически на выходе, там 95% готовности, но из-за коронавируса пришлось отложить", – сказал он.





Нардеп считает, что данные вопросы начнут реализовывать уже в начале следующего года.





"Думаю, что за первый квартал мы попытаемся это догнать. И надеюсь, что программу на следующий год даже перевыполним, чтобы догнать "хвост" 2020-го", – добавил Арахамия.



