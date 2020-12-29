Украина получит 16 млн вакцин COVAX

Украина получит 16 миллионов доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX, заявляет министр Кабинета министров Олег Немчинов. Об этом он сказал в эфире телеканала Дом.





"Уже не 8, а 16 млн доз вакцины ... 8 млн - это количество доз, которые необходимо, два раза уколоть для 4 млн граждан. Согласно 16 млн - это будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украина получит", - сказал Немчинов.





Он напомнил, что по плану вакцинации в первую очередь должны быть привиты медики и лица из групп риска.





Кроме этого, Украина также будет планово закупать сертифицированную вакцину, и граждане, которые не находятся в приоритетных списках для вакцинации, смогут вакцинироваться, добавил Немчинов.





Ранее о возможности получения 16 млн доз бесплатной вакцины заявили в Минздраве, но там не утверждали это как факт.



