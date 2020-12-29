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Новости
Украина
29 декабря 20, 12:42
Украина получит 16 млн вакцин COVAX
Олег Немчинов
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Ранее о потенциальной возможности получить вдвое больше бесплатных вакцин заявляли в Минздраве.
Украина получит 16 миллионов доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX, заявляет министр Кабинета министров Олег Немчинов. Об этом он сказал в эфире телеканала Дом.

"Уже не 8, а 16 млн доз вакцины ... 8 млн - это количество доз, которые необходимо, два раза уколоть для 4 млн граждан. Согласно 16 млн - это будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украина получит", - сказал Немчинов.

Он напомнил, что по плану вакцинации в первую очередь должны быть привиты медики и лица из групп риска.

Кроме этого, Украина также будет планово закупать сертифицированную вакцину, и граждане, которые не находятся в приоритетных списках для вакцинации, смогут вакцинироваться, добавил Немчинов.

Ранее о возможности получения 16 млн доз бесплатной вакцины заявили в Минздраве, но там не утверждали это как факт.

Источник: https://korrespondent.net/
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