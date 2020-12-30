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Новости
Украина
30 декабря 20, 11:47
Сколько пленных планируют вернуть в Украину из ОРДЛО
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В списки, которые украинская сторона подготовила для обмена пленными с ОРДЛО, внесены данные 251 человек. Этих людей удерживают на неподконтрольной части Донбасса.
О том, как продвигается подготовка к обмену пленными, в эфире телеканал «Украина 24» рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, в числе тех, кто остается на неподконтрольной территории, как гражданские лица, так и военные, и участники добровольческих формирований.

251 человек - это подтверждение прошло через центр освобождения пленных СБУ. Среди них 34 военных, остальные - мирные граждане и из добробатов есть 4 человека. Эта цифра нами подтверждена, подтверждена СБУ через обращения граждан, через свидетелей, которые вернулись из плена, - рассказала Денисова.

Источник: https://socportal.info/
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