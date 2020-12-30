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Новости
Украина
30 декабря 20, 13:17
На Донбассе семь нарушений "тишины" за сутки
Донбасс
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В штабе ООС заявили об адекватном ответе на обстрелы сепаратистов. Среди украинских военных потерь нет.
На Донбассе за минувшие сутки зафиксированы семь случаев нарушения перемирия со стороны сепаратистов. Среди украинских военных потерь и пострадавших нет. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает командование ООС.

Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские защитники предоставили адекватный ответ.

В штабе подчеркнули, что все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

Вблизи населенного пункта Водяное на Приазовье сепаратисты открывали огонь из минометов 120 и 82 калибров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Талаковки противник применил станковые противотанковые гранатометы, а в районе населенных пунктов Невельское и Авдеевка - подствольные гранатометы.

О фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК военные сообщили представителям ОБСЕ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север наблюдалась тишина.

С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Авдеевка враг открывал огонь из ручного противотанкового и подствольного гранатомета.

Источник: https://korrespondent.net/
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