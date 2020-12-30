На Донбассе семь нарушений "тишины" за сутки

На Донбассе за минувшие сутки зафиксированы семь случаев нарушения перемирия со стороны сепаратистов. Среди украинских военных потерь и пострадавших нет. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает командование ООС.





Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские защитники предоставили адекватный ответ.





В штабе подчеркнули, что все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.





Вблизи населенного пункта Водяное на Приазовье сепаратисты открывали огонь из минометов 120 и 82 калибров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Талаковки противник применил станковые противотанковые гранатометы, а в районе населенных пунктов Невельское и Авдеевка - подствольные гранатометы.





О фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК военные сообщили представителям ОБСЕ.





В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север наблюдалась тишина.





С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Авдеевка враг открывал огонь из ручного противотанкового и подствольного гранатомета.



