В Украине рекорд по числу выздоровлений от COVID

В Украине за минувшие сутки выявили 7 986 новых случаев коронавируса, что на тысячу больше, чем днем ранее. При этом 16 355 человек выздоровели. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.





Таким образом сегодня в украине был установлен рекорд по наибольшему числу выздоровевших с начала пандемии. До этого лучшим показателем было 16 150. Столько людей выздоровели 15 декабря.





При этом вчера госпитализировали 2 925 человек, 243 пациента умерли.





Вчера сделали 52 746 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 35 504, методом ИФА - 17 242).





"7986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 30 декабря 2020 года. В частности, заболели 272 ребенка и 453 медработники", - говорится в сообщении.





За все время пандемии в Украине заболели 1 045 348 человек, выздоровели - 698 190 и еще 18 324 пациентов скончались.





За прошедшие сутки в Украине выявили 6 988 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 16 106 пациентов.



