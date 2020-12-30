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Новости
Украина
30 декабря 20, 13:18
В Украине рекорд по числу выздоровлений от COVID
COVID-19
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Количество выздоровевших более чем в два раза превышает число заболевших. В то же время резко подскочил и суточный прирост новых случаев.
В Украине за минувшие сутки выявили 7 986 новых случаев коронавируса, что на тысячу больше, чем днем ранее. При этом 16 355 человек выздоровели. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Таким образом сегодня в украине был установлен рекорд по наибольшему числу выздоровевших с начала пандемии. До этого лучшим показателем было 16 150. Столько людей выздоровели 15 декабря.

При этом вчера госпитализировали 2 925 человек, 243 пациента умерли.

Вчера сделали 52 746 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 35 504, методом ИФА - 17 242).

"7986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 30 декабря 2020 года. В частности, заболели 272 ребенка и 453 медработники", - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Украине заболели 1 045 348 человек, выздоровели - 698 190 и еще 18 324 пациентов скончались.

За прошедшие сутки в Украине выявили 6 988 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 16 106 пациентов. 

Источник: https://korrespondent.net/
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