Кулеба назвал главные провалы Украины за год

Глава МИД Дмитрий Кулеба главным провалом украинской дипломатии считает переговоры с Ираном по расследованию сбития самолета МАУ под Тегераном. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

По его словам, Тегеран так и не выполнил своих обещаний по данному делу. Хотя в Иране утверждают, что закончили расследование трагедии и передали отчет о ней.

"Мы можем перейти к фазе судебного разбирательства, только если поймем, что все возможности урегулировать этот вопрос с Ираном исчерпаны. И понять это должна не только Украина, но и другие пострадавшие страны", - сказал министр.

Другим провалом дипломатии Кулеба считает динамику отношений Украины и Венгрии. Министр уверен, что Кремль помешал Украине достигнуть поставленных целей в переговорах с Будапештом. "В принципе, рука Москвы присутствует во всем, что происходит в Украине", - сказал он.

Как заявил Кулеба, Венгрия направила Украине сигнал о готовности возобновить конструктивный диалог. "Я вам скажу, наверное, эксклюзив, я еще никому об этом не говорил. Мы получили сигнал из Венгрии, что после существенного резкого спада последнего месяца в отношениях, они готовы к возобновлению конструктивного диалога. И мы положительно ответим на этот сигнал", - сказал министр.

Он пообещал, что с началом нового года Венгрия будет в фокусе, и "мы попробуем выйти из того негатива, в котором оказались".

Кроме того Кулеба отметил, что визит венгерского премьера Виктора Орбана в Украину не снят с повестки дня.





Среди успехов МИД Украины Кулеба назвал эффективность своих сотрудников в помощи украинским гражданам, застрявшим заграницей на время пандемии.

Другим достижением он считает то, что Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.





По третьему среди важнейших достижений, то Кулеба выделил новое качество двусторонних отношений с рядом ключевых стран.





"Я имею в виду Великобританию, Турцию, Румынию и, несмотря на все сложности, но совсем по-другому идет диалог с Венгрией. А также создание Люблинского треугольника с Польшей и Литвой, и та принципиальная позиция, которую мы заняли в регионе в целом", - сказал министр.



