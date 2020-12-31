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Новости
Украина
31 декабря 20, 12:36
Дело о взятке главам НАБУ и САП "украли"
Национальное антикоррупционное бюро
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В Национальном антикоррупционном бюро напомнили, что досудебное расследование упомянутого дела уже завершено.
Печерский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро передать уголовное дело о попытке дачи взятки в пять миллионов долларов руководству НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры другому следственному органу. Об этом в среду, 30 декабря, сообщила пресс-служба Бюро в Facebook.

"Очередная "кража" дела НАБУ: Печерский райсуд столицы удовлетворил жалобу стороны защиты и обязал генпрокурора определить новую подследственность в производстве относительно попытки подкупа за 5 млн долл. США руководства НАБУ и САП, чтобы те закрыли дело по подозрению экс-министра экологии", - указано в сообщении.

При этом в ведомстве напомнили, что досудебное расследование упомянутого производства завершено 1 декабря и, после ознакомления с материалами, дело должны были направить в Высший антикоррупционный суд.
Также в Бюро заявили, что решение суда было принято с рядом нарушений.

"Судебное решение Печерский райсуд принял с нарушением подсудности, без участия прокурора САП, текст указанного постановления к САП не поступал, его нет также и в Едином государственном реестре судебных решений", - отметили в ведомстве.

В НАБУ добавили, что материалы дела уже направлены в Киевский апелляционный суд, а запрашиваемое решение, вопреки закону, выдано представителю Офиса генпрокурора, который не может участвовать в процессуальных действиях.

Отмечается, что прокуроры САП обжаловали решение в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, и дело уже назначено к апелляционному рассмотрению.

"Подчеркиваем, что такие решения суда, как и выполнение его руководством Генпрокуратуры, являются незаконными, поскольку закон прямо запрещает передавать дела НАБУ другим органам досудебного расследования", - резюмировали в Бюро.

Напомним, в июне детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником взятки в размере шести миллионов долларов главе САП Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие уголовного дела против него.

Источник: https://korrespondent.net/
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