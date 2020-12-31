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Новости
Украина
31 декабря 20, 12:39
Глава МИД назвал главную проблему украинского безвиза
Дмитрий Кулеба
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Человечество оказалось не готовым к пандемии коронавируса, в связи с чем заблокированы все безвизы, подчеркнул Кулеба.
Украинцы не могут свободно передвигаться по миру не из-за политических или юридических проблем, а из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.ua, опубликованном в среду, 30 декабря.

"Мы постоянно работаем с ЕС, ищем такое решение, чтобы от пандемических проблем безвиза меньше страдали украинцы. Но ситуация в нашей стране не позволяет нам выйти на приемлемый показатель. Однако никаких политических или юридических проблем с безвизом нет. Единственная проблема, от которой мы сейчас страдаем, это пандемия COVID-19", - отметил глава МИД.
При этом, по его словам, пандемия ввела в состояние паники даже самые развитые страны.

"Когда слышишь все эти разговоры о паспортах, вакцинации, 35 справках на входе и 15 на выходе, все это показывает, что человечество оказалось не готовым к пандемии со всех сторон. Сейчас вся эта пыль осядет, будут приняты цивилизованные решения, правила путешествий, к которым мы привыкнем и будем по ним путешествовать", - резюмировал Кулеба.

Источник: https://korrespondent.net/
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