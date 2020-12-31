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Новости
Украина
31 декабря 20, 12:40
В Украине резко вырос суточный прирост COVID
COVID-19
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За сутки число новых случаев заражения коронавирусом увеличилось более чем на 1700. При этом уменьшилось число выздоровлений.
Суточный прирост случаев коронавируса в Украине увеличился до 9 699 случаев, выздоровели 11 803 пациента. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Так, за сутки в Украине госпитализировали 2704 человека, число умерших составило 209 человек. Также за вчера выздоровели 11 803 пациента.

За минувшие сутки сделали 58 547 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 38 932, методом ИФА - 19 615).

С начала пандемии в стране выявили 1 055 047 случаев COVID-19, 709 993 человек выздоровели, 18 533 пациентов скончались.

За все время провели 5 585 615 ПЦР-тестирований.

Ситуация в некоторых регионах остается сложной, наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

Источник: https://korrespondent.net/
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