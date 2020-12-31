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Новости
Украина
31 декабря 20, 12:41
На Донбассе пять обстрелов, ВСУ без потерь
Донбасс
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Сепаратисты стреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные открыли ответный огонь.
В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе пять раз нарушали режим прекращения огня. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщает пресс-центр ООС.

В частности, вблизи Авдеевки противник несколько раз открывал огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, а неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберного пулемета.

Кроме того, сепаратисты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Попасной.

На остальных участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина.

На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь в ответ. О фактах нарушений режима прекращения огня сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Враг стрелял из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия в районе Старогнатовки.

Источник: https://korrespondent.net/
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