На Донбассе пять обстрелов, ВСУ без потерь

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе пять раз нарушали режим прекращения огня. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщает пресс-центр ООС.





В частности, вблизи Авдеевки противник несколько раз открывал огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, а неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберного пулемета.





Кроме того, сепаратисты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Попасной.





На остальных участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина.





На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь в ответ. О фактах нарушений режима прекращения огня сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК.





С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Враг стрелял из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия в районе Старогнатовки.



