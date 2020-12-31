Зеленский дал совет, как экономить на газе

Президент Владимир Зеленский советует украинцам выбирать в качестве поставщика газа государственный Нафтогаз, цены у которого на 30-50% ниже, чем у других поставщиков. Ситуацию с тарифами на газ глава государства прокомментировал в ходе визита в Ивано-Франковскую область, сообщает пресс-служба ОП в четверг, 31 декабря.





Он напомнил, что с августа в Украине заработал рынок газа для населения, и теперь граждане могут свободно выбрать себе поставщика газа с выгодными условиями.





"Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества, создавать выгодные возможности для обычных людей. Нафтогаз четко показать украинцам, как компания обеспечит газ дешевле", - отметил Зеленский и добавил, что уже обсудил с главой НАК Андреем Коболев вопрос цен для населения.





"Несмотря на то что страна перешла на рынок газа и рынок диктует цены, все-таки у Нафтогаза сегодня самые дешевые цены по всем поставщиков", - рассказал президент.





На сегодня в Украине поставки газа для домохозяйств осуществляют более 50 компаний. В зависимости от поставщика и региона, цены на газ отличаются существенно. Например, цена на газ на январь 2021 от Нафтогаза составляет 7,22 грн / куб. м с НДС, тогда как цена областных газсбытов в среднем равна 9,9 грн / куб. м с НДС. Частные поставщики в разных регионах иногда устанавливают цену на газ для населения на 30-40% выше, чем у Нафтогаза.





"Мы даже нашли одну компанию, которая предлагает на 50% большую цену, чем Нафтогаз, - отметил Зеленский.





По его словам, Нафтогаз будет предлагать самые цены на рынке. И будет бороться за уменьшение цены, несмотря на рынок.





В связи с этим Зеленский призвал власти на местах разъяснять людям, как можно сэкономить на платежках за газ, в частности выбирая государственного поставщика, а также пользуясь услугами государственного Ощадбанка для смены поставщика газа и проведения расчетов. Это даст возможность сэкономить на газе до 40%.





Напомним, Нафтогаз повысил цены на газ для теплоэнерго в декабре на 13,5% до 6 103,10 грн за тысячу кубометров. А на январь для населения - на 14% до 7,22 грн / куб. м с НДС.



