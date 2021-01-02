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Новости
Украина
1 января 21, 21:15
Как оформить больничный в связи с самоизоляцией
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В Украине уже оплатили 70 тысяч больничных, оформленных в связи с самоизоляцией из-за подозрения на COVID-19.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это была наша инициатива. Потому что, когда мы начали рассматривать как разорвать цепочку заболеваемости, мы поняли, что в семье может быть больной человек, и чтобы дальше не шло, чтобы этот человек изолировался. Есть же бессимптомные, но есть, что люди не болеют, и поэтому была введена программа больничных по самоизоляции. Она работает. Там 70 тысяч выплаченных больничных. Они идут 50% от среднего дохода человека. И люди могут их оформлять на 14 дней как больничный, только у него другое название - "больничный по самоизоляции", - сообщила она.

По словам Лазебной, программа действует. А ознакомиться с порядком получения больничного можно на сайте Фонда социального страхования.

"Обращаться надо к семейному врачу, говорить, что у меня в семье больной человек, мы в одном помещении живем. И будет оформляться больничный по самоизоляции", - добавила министр.

Как сообщалось, соблюдать самоизоляцию из-за пандемии COVID-19 нужно, в частности, в случае, если в семье есть кто-то больной коронавирусной инфекцией, в случае контакта с больным COVID-19, в случае подтвержденного инфицирования, а также после возвращения из-за рубежа или с оккупированных территорий (в этом случае можно сделать ПЦР-тест и прекратить самоизоляцию, если он отрицательный).
censor.net.ua
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