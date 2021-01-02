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Украина
1 января 21, 21:25
В Киеве прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры
факельное шествие
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Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры в Киеве

В Киеве прошло ежегодное шествие в честь дня рождения украинского политического деятеля, лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры. 

Традиционно акция началась в 18:00 у входа в красный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. 

Укринформ сообщает, что в шествии участвуют более полутысячи человек – они движутся от парка Шевченко в направлении Майдана Независимости.

В прошлом году в Киеве также проходила акция в честь дня рождения Бандеры, тогда в ней участвовали свыше тысячи человек.
liga.net
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