В Киеве прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры

В Киеве прошло ежегодное шествие в честь дня рождения украинского политического деятеля, лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Традиционно акция началась в 18:00 у входа в красный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Укринформ сообщает, что в шествии участвуют более полутысячи человек – они движутся от парка Шевченко в направлении Майдана Независимости.