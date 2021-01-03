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Новости
Украина
2 января 21, 23:51
Скандальные данные о детях, которые снимались с Зеленским
поздравление
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Родителям детей, снимавшихся в ролике Зеленского, заплатили по 500 гривен.

В сети появилась информация о том, что запись новогоднего ролика президента Владимира Зеленского длилась 9 часов, а родителям детей, участвовавших в съемках, заплатили по 500 гривен. 

Об этом говорится в группы "Страсти" в Фейсбук.  

Утверждается, что якобы набором детей для съемок занималось рекламное агентство "ЛОТ". 

Также был обнародован скриншот с комментариями, в которых указано, что съемки начались в 18 и длились до 3 часов ночи. То есть, работы над роликом длились в течение девяти часов.  

" Это, как минимум, грубейшее нарушение трудового законодательства (статьи 188, 189 и 192 КЗоТ), согласно которому запрещено привлекать несовершеннолетних работников к ночным работам, если вечерняя смена хотя бы частично приходится на время после 22.00", - отмечается в сообщении. 


Отметим, что сразу же после выхода поздравления, на него обрушилась волна критики. Пользователи раскритиковали его в том числе и за неоднозначное решение привлечь к съемкам детей, что считается беспроигрышным методом среди рекламщиков.
telegraf.com.ua
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