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Новости
Украина
3 января 21, 14:39
В Украине пошутили над Зеленским из-за инаугурации Байдена
Зеленский
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В Украине объяснили, какими последствиями "аукнется" для президента Владимира Зеленского его отсутствие на инаугурации Джо Байдена

Политик Геннадий Москаль уверен, что если президента Владимира Зеленского не пригласят на инаугурацию Джо Байдена, то "ему надо будет срочно паковать вещи - и идти хотя бы билетером в "95 квартал". Об этом он завил в интервью "Телеграфу".

"Многое покажет, кто из Украины будет приглашен на инаугурацию Джо Байдена. Могут пригласить, по моему мнению, Порошенко и Яценюка. Байден их лично знает, он с ними сотрудничал. Если Зеленского не пригласят, ему надо будет срочно паковать вещи - и идти хотя бы билетером в "95 квартал". В артисты он уже не годится. Кого он будет критиковать, если сам был во власти?" - сказал он, добавив, что после такого прокола "не поверит ему уже никто - ни как политику, ни как артисту".

К тому же, по словам Москаля, Украина уже давно не интересна европейским партнерам, которые не готовы оказывать помощь, как это было раньше.

"Мировое сообщество нас давно махнуло рукой. Глубокая обеспокоенность - и все. Никто нас ни в чем, следовательно, не поддерживает…" - резюмировал политик.

Ранее сообщалось, что Геннадий Москаль ранее озвучил способ, как Украине вернуть оккупированный Донбасс и раскритиковал действия власти по борьбе с коронавирусом. Также Москаль высказал мнение о том, что противостояние предпринимателей и "слуг народа" ничем хорошим не закончится.
telegraf.com.ua
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