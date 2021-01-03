Украину всколыхнуло первое за год землетрясение (карта)

В субботу, 2 января, на Закарпатье, в Мукачевском районе произошло землетрясение.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

В ведомстве уточнили, что координаты эпицентра. В частности, эпицентр землетрясения располагался на широте 48,35 градусов, долгота 22.76 градусов. Глубина гипоцентра - 3.7 km. (+ - 0.0 km).

При этом, из населенных пунктов информации не поступало.

Отметим, что в прошлом году в Украине произошло сразу несколько землетрясений. В начале июня произошло два землетрясения в Ивано-Франковской области в районе города Долина. Их магнитуда составила 2,7 и 3,2 балла. В Закарпатской области 28 апреля зафиксировали землетрясение магнитудой 2,7 баллов.





Кроме того, во время землетрясений в Хорватии, которые всколыхнули страну в последние дни 2020 года оказалось поврежденным здание украинского посольства в Хорватии.



