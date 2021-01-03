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Новости
Украина
3 января 21, 14:54
Украину всколыхнуло первое за год землетрясение (карта)
землетрясение
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На Закарпатье произошло землетрясение, первое в 2021 году

В субботу, 2 января, на Закарпатье, в Мукачевском районе произошло землетрясение.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

В ведомстве уточнили, что координаты эпицентра. В частности, эпицентр землетрясения располагался на широте 48,35 градусов, долгота 22.76 градусов. Глубина гипоцентра - 3.7 km. (+ - 0.0 km).

При этом, из населенных пунктов информации не поступало.

Отметим, что в прошлом году в Украине произошло сразу несколько землетрясений.  В начале июня произошло два землетрясения в Ивано-Франковской области в районе города Долина. Их магнитуда составила 2,7 и 3,2 балла. В Закарпатской области 28 апреля зафиксировали землетрясение магнитудой 2,7 баллов.

Кроме того, во время землетрясений в Хорватии, которые всколыхнули страну в последние дни 2020 года оказалось поврежденным здание украинского посольства в Хорватии.
telegraf.com.ua
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