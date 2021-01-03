Кто будет сдавать экзамен на знание украинского языка

Среди тех людей, которым нужно будет сдавать экзамен по государственному языку, будут те украинцы, которые претендуют на госслужбу. Об этом языковой омбудсмен Тарас Кремень рассказал в эфире канала "Украина 24".

- В первую очередь (экзамен на знание государственного языка – ред.) будет касаться тех, кто претендует на государственную службу. Это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, прокуроры. То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Что касается другой категории – это и те граждане, которые вступают в гражданство. Это граждане других стран, которые путем сдачи государственного экзамена имеют право получить гражданство нашего государства, - подчеркнул Креминь.

Он добавил, что среди тех, кто в этом году сдавать экзамен не будет – депутаты и правоохранительные структуры.

- Конечно, будут и те категории, которые не будут сдавать, по крайней мере в 2021 году, возможно, будут какие-то изменения в законе. Это касается в первую очередь депутатов, такова уж норма закона, ничего не поделаешь, и правоохранительные структуры. Я считаю, что каждый чиновник не должен пугаться своих знаний, и если он сдаст или не сдаст экзамен, должен сказать об этом. Это будет восприниматься намного лучше, чем раньше, когда "сдал" экзамен, а два слова связать не может, - подчеркнул Креминь.

С 16 января 2021 года вступает в силу 30-я статья Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом недавно напомнил "языковой" омбудсмен Тарас Креминь. Однако пока длится карантин, проверять сферу обслуживания, которая полностью должна перейти на украинский, не будут. По словам Креминя, это связано исключительно с тем, что он не хочет подвергать своих сотрудников риску во время пандемии.