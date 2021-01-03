Как прекратить самоизоляцию после возвращения из-за границы

Для того, чтобы украинцам досрочно прекратить самоизоляцию в контексте пандемии коронавируса в случае возвращения из-за границы, достаточно сделать ПЦР-тест, который должен показать отрицательный результат.
Об этом сообщается на официальной странице Центра общественного здоровья в Facebook.
Есть определенный перечень лабораторий, которые имеют доступ к электронной системе Центра общественного здоровья. Лаборатории, которых нет в списке, не имеют доступа к системе, а следовательно не могут внести результаты исследования для снятия самоизоляции через приложение "Дій дома", - отмечают в центре.