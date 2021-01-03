Россия может вторгнуться в Херсонскую область, - СВР

Об этом говорится в сообщении на сайте Службы внешней разведки об основных внешних угрозах для Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"До аннексии материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, поэтому потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала", - говорится в сообщении.

В СВР отмечают, что оккупированный полуостров "превращен Россией в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия".

"В дальнейшей перспективе активность РФ в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий. Этому могут способствовать следующие факторы: необходимость отвлечь внимание от ряда внутренних российских проблем; потребность решить социально-экономические проблемы временно оккупированного Крыма; концентрация внимания наших ведущих международных партнеров исключительно на собственных внутренних проблемах", - говорится в сообщении внешней разведки.