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Новости
Украина
3 января 21, 21:23
Россия может вторгнуться в Херсонскую область, - СВР
Северо-Крымский канал
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Вооруженные силы РФ потенциально могут быть задействованы для силового решения вопроса водоснабжения оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сообщении на сайте Службы внешней разведки об основных внешних угрозах для Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"До аннексии материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, поэтому потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала", - говорится в сообщении.

В СВР отмечают, что оккупированный полуостров "превращен Россией в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия".

"В дальнейшей перспективе активность РФ в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий. Этому могут способствовать следующие факторы: необходимость отвлечь внимание от ряда внутренних российских проблем; потребность решить социально-экономические проблемы временно оккупированного Крыма; концентрация внимания наших ведущих международных партнеров исключительно на собственных внутренних проблемах", - говорится в сообщении внешней разведки.
censor.net.ua
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