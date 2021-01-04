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Новости
Украина
4 января 21, 09:32
Число тестов на СOVID-19 в Украине резко снизилось
ковид
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Жертвами СOVID-19 в Украине стали еще 73 человека. Данные на 4 января.

За минувшие сутки в Украине выявили еще 4 158 случаев коронавируса. Как сообщает Фраза, данные на понедельник, 4 января, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что было проведено лишь 13 128 тестов: методом ПЦР – 11 021, методом ИФА – 2 107.

Наибольший прирост больных фиксировали в Запорожской области (528) и Киеве (504).

Среди заболевших – 170 детей и 163 медработника.

С начала пандемии в Украине выявили уже 1 078 251 случай заразы, а выздоровели 722 615 человек.

За сутки СOVID-19 унес 73 жизни. Всего жертвами болезни стали 18 731 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев - 504 случая;
  • Винницкая область - 54 случая;
  • Волынская область - 83 случая;
  • Днепропетровская область - 234 случая;
  • Донецкая область - 162 случая;
  • Житомирская область - 91 случай;
  • Закарпатская область - 50 случаев;
  • Запорожская область - 528 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 104 случая;
  • Киевская область - 301 случай;
  • Кировоградская область - 7 случаев;
  • Луганская область - 12 случаев;
  • Львовская область - 352 случая;
  • Николаевская область - 314 случаев;
  • Одесская область - 285 случаев;
  • Полтавская область - 269 случаев;
  • Ровенская область - 54 случая;
  • Сумская область - 39 случаев;
  • Тернопольская область - 72 случая;
  • Харьковская область - 63 случая;
  • Херсонская область - 75 случаев;
  • Хмельницкая область - 26 случаев;
  • Черкасская область - 300 случаев;
  • Черновицкая область - 134 случая;
  • Черниговская область - 45 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Fraza.ua
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