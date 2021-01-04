Число тестов на СOVID-19 в Украине резко снизилось

За минувшие сутки в Украине выявили еще 4 158 случаев коронавируса. Как сообщает Фраза, данные на понедельник, 4 января, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что было проведено лишь 13 128 тестов: методом ПЦР – 11 021, методом ИФА – 2 107.

Наибольший прирост больных фиксировали в Запорожской области (528) и Киеве (504).

Среди заболевших – 170 детей и 163 медработника.

С начала пандемии в Украине выявили уже 1 078 251 случай заразы, а выздоровели 722 615 человек.

За сутки СOVID-19 унес 73 жизни. Всего жертвами болезни стали 18 731 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 504 случая;

Винницкая область - 54 случая;

Волынская область - 83 случая;

Днепропетровская область - 234 случая;

Донецкая область - 162 случая;

Житомирская область - 91 случай;

Закарпатская область - 50 случаев;

Запорожская область - 528 случаев;

Ивано-Франковская область - 104 случая;

Киевская область - 301 случай;

Кировоградская область - 7 случаев;

Луганская область - 12 случаев;

Львовская область - 352 случая;

Николаевская область - 314 случаев;

Одесская область - 285 случаев;

Полтавская область - 269 случаев;

Ровенская область - 54 случая;

Сумская область - 39 случаев;

Тернопольская область - 72 случая;

Харьковская область - 63 случая;

Херсонская область - 75 случаев;

Хмельницкая область - 26 случаев;

Черкасская область - 300 случаев;

Черновицкая область - 134 случая;

Черниговская область - 45 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.