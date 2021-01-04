Число тестов на СOVID-19 в Украине резко снизилось

За минувшие сутки в Украине выявили еще 4 158 случаев коронавируса. Как сообщает Фраза, данные на понедельник, 4 января, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.
Он отметил, что было проведено лишь 13 128 тестов: методом ПЦР – 11 021, методом ИФА – 2 107.
Наибольший прирост больных фиксировали в Запорожской области (528) и Киеве (504).
Среди заболевших – 170 детей и 163 медработника.
С начала пандемии в Украине выявили уже 1 078 251 случай заразы, а выздоровели 722 615 человек.
За сутки СOVID-19 унес 73 жизни. Всего жертвами болезни стали 18 731 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев - 504 случая;
- Винницкая область - 54 случая;
- Волынская область - 83 случая;
- Днепропетровская область - 234 случая;
- Донецкая область - 162 случая;
- Житомирская область - 91 случай;
- Закарпатская область - 50 случаев;
- Запорожская область - 528 случаев;
- Ивано-Франковская область - 104 случая;
- Киевская область - 301 случай;
- Кировоградская область - 7 случаев;
- Луганская область - 12 случаев;
- Львовская область - 352 случая;
- Николаевская область - 314 случаев;
- Одесская область - 285 случаев;
- Полтавская область - 269 случаев;
- Ровенская область - 54 случая;
- Сумская область - 39 случаев;
- Тернопольская область - 72 случая;
- Харьковская область - 63 случая;
- Херсонская область - 75 случаев;
- Хмельницкая область - 26 случаев;
- Черкасская область - 300 случаев;
- Черновицкая область - 134 случая;
- Черниговская область - 45 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.