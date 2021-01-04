Генерал рассказал, как Украине решить проблему Крыма

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко высказал нашему изданию мнение о действиях украинской власти в ракурсе деоккупации Крыма.
«О Крыме не забывают, хоть Россия и всячески пытается увести эту тему с международной повестки дня. В декабре, к примеру, участники 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН приняли резолюцию по проблеме милитаризации автономной республики Крым и города Севастополь, а также акватории Черного и Азовского морей. 63 страны, которые поддержали резолюцию, призвали РФ "немедленно, полностью и без выдвижения условий вывести свои вооруженные силы из Крыма и безотлагательно прекратить временную оккупацию украинской территории". Также в декабре стало известно, что Международный уголовный суд в Гааге официально заявил об основаниях для начала официального расследования военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму», - отмечает генерал.
Он также напоминает, что украинские власти в 2020 году создали такую важную площадку как "Крымская платформа" – и активно привлекают к ней другие страны.