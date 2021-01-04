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Новости
Украина
4 января 21, 10:13
Прогноз: Что изменится для Украины после ухода Путина
Путин
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Что принесет для Украиныы уход Владимира Путина с президентского постав в Украине

Украинский политик Геннадий Москаль считает, что после ухода Владимира Путина с поста президента России или во время президентского срока его преемника, для Украины ничего не поменяется.

Такое мнение он высказал в интервью "Телеграфу".

"Его режим рано или поздно упадет. Сам уйдет или найдет наследника. Но я не верю, что биологический или политический уход Путина что-то изменит для нас", - сказал он.

Также он прокомментировал предположения некоторых экспертов, которые говорят, что следующим президентом России может стать действующий министр обороны России - Сергей Шойгу.

"Он будет лучше Путина? Вряд ли..." – добавил Москаль.

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telegraf.com.ua
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