"Перемирие" на Донбассе: семь обстрелов за сутки

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе семь раз открывали огонь по украинским позициям, потерь среди военнослужащих ВСУ нет. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.





Отмечается, что большинство из обстрелов враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. Так, вблизи Марьинки, Лебединского и Красногоровки противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Лебединского, Песков и Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.





В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север возле Южного наемники обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Светлодарска - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.





Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.





С начала текущих суток, 4 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



