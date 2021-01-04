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Новости
Украина
4 января 21, 13:31
"Перемирие" на Донбассе: семь обстрелов за сутки
донбасс
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Противник обстреливал украинских военных из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе семь раз открывали огонь по украинским позициям, потерь среди военнослужащих ВСУ нет. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что большинство из обстрелов враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. Так, вблизи Марьинки, Лебединского и Красногоровки противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Лебединского, Песков и Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север возле Южного наемники обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Светлодарска - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 4 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
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